Şehit Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yiğit'in cenazesi, yakınlarınca Niksar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gökçeli beldesindeki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Gökçeli İlkokulu bahçesinde hazırlanan alana konuldu. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra şehit Yiğit'in cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin kardeşleri Seyfullah ve Bekir Yiğit, cenazede askeri kep ile kaban giydi.

Cenazeye anne Gülcan Yiğit ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer ve Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.