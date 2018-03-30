Şehit Savcı Kiraz'ın Davasında Şok Gelişme
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlere saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği öne sürülen avukat Murat Canım tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli Murat Canım, savcılık sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Murat Canım'ın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
Dünya30 Mart 2018 08:39BEKLİYORUZ!!ABD’nin Suriye’den çok kısa zamanda askerlerini çekeceği, buna karşılık Fransa’nın Suriye’ye asker göndermeye başlayacağı açıklamaları başkent kulislerini de hareketlendirdi.
Kaynak: Ajanslar