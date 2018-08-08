Şehit Muhammet Arıkan'ın katili terörist öldürüldü

Nusaybin'de öldürülen 3 PKK'lı teröristten birinin Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın şehit düştüğü saldırının faili olduğu ortaya çıktı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin ilçesi İlkadım ve Yavruköy kırsal mahallelerinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI



Yapılan incelemede teröristlerden birinin Karker Amonos kod adlı S.D olduğu, söz konusu teröristin 18 Eylül 2017'de Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın şehit düştüğü saldırının faili olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, diğer teröristlerin ise H.Y. ve M.C. olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar