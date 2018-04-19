Şehit Halisdemir davasında karar!

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığın tamamına ağırlaştırılmış müebbet habis cezası verildi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi konulu 18 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, 18 sanığın tamamını ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Davanın 19 Mart'ta görülen celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını, ayrıca sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

Kaynak: Ajanslar