Şehit eşinin paylaşımı yürekleri dağladı

Afrin şehitlerinden Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan, eşiyle çekildikleri düğün fotoğraflarının aynısını bu kez tek başına çektirdi.

Türkiye'nin vatanın bölünmez bütünlüğü için düzenlediği ve çok büyük kahramanlıklara sahne olan Afrin Harekatı'nın şehitlerinden biri de Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'dı.

''KALK BANA GEL''

Şehidin acı haberi o dönemde baba ocağı olan Ümraniye'ye düşmüş ve şehidin ailesi gözyaşlarına boğulurken, acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etmişti.

Şehidin eşi Gamze Mehmethan ise eşinin cenazesini askeri üniforma ile karşılamış ve tabutun başında 'Kalk da bana gel' diyerek adeta yürekleri dağlamıştı.

''İÇİMDE BİR SIKINTI VARDI''

Gamze Mehmethan, TVNET'te katıldığı programda eşinin şehit haberinin geldiği gün kendi kardeşini askere göndermeye hazırlandıklarını dile getirmiş ve "İçimde bir sıkıntı vardı. Akşam kardeşimin eğlencesini yapmaya gittik. Herkes oynuyordu. O Afrin’de olduğu için oynamak içime sinmedi. Kardeşimin kınasını yoğurdum. Çay servisi yapıyorduk. Komutanlar gelmiş beni çağırttılar. Onları görünce hemen ağlamaya başladım ‘şehit mi oldu’ dedim, cevap vermediler. 8 gün sonra doğum günüydü” demişti.

4 AYLIK EVLİLERDİ

Eşinin şehit düştüğü dönemde henüz 4 aylık evli olan Gamze Mehmethan, aradan geçen sürenin ardından eşiyle çektirdiği düğün fotoğraflarının aynısını bu kez tek başına çektirdi.

Tek başına çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Mehmethan'ın boynunda eşinin künyesi ve alyansını taşıdığı dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Ajanslar