Şehit bebeğin adıyla teröristler bombalanacak

Teröristlerin korkulu rüyası TSK'nın mühimmatının üzerine şehit Nurcan Karakaya ve şehit bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın adı yazıldı. PKK'lı teröristleri vuracak olan mühimmatların üzerine şehit anne ve bebeğin adının yazılması ise duygulandırdı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgede görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, evlerine dönerken PKK’lı teröristlerin önceden yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirilmeleri sonucu şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ile geçen yıl 19 Ekim'de dünyaya gelen 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazeleri, helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi. Şehit anne ve bebeği için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda da uğurlama töreni düzenlendi. Cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne ve bebeği Hakkari’ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenle memleketleri Sivas’a gönderildi.

ŞEHİT BEBEK VE ANNESİNİN ADI MÜHİMMATIN ÜZERİNDE

PKK'lı teröristleri girdikleri her inde vuran mühimmatlardan birinin üzerine şehit anne ve bebeğin adının yazılması ise duygulandırdı.

Kaynak: Ajanslar