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03 Mayıs 2018 20:19 | Son Güncelleme: 03 Mayıs 2018 20:23

Şehit ateşi Balıkesir'e düştü!

Afrin'de arama tarama faaliyeti sırasında hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine ulaştı.

Şehit ateşi Balıkesir'e düştü!

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'i yasa boğdu.

Şehidin acı haberi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’ndeki ailesine verilirken, Astsubay Erkek'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Balıkesir'e şehit ateşi düştü


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: BalıkesirAfrin


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