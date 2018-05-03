Şehit ateşi Balıkesir'e düştü!
Afrin'de arama tarama faaliyeti sırasında hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine ulaştı.
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'i yasa boğdu.
Şehidin acı haberi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’ndeki ailesine verilirken, Astsubay Erkek'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: Ajanslar