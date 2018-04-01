Erzurum'da şehit ailesini hediye daire

Erzurum'da hayırsever iş adamı İbrahim Topal, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın ailesine rezidans hediye etti.

Bir inşaat firmasının sahibi olan Erzurumlu hayırsever iş adamı İbrahim Topal tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ proje terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın ailesine daire hediye edildi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalının katılımıyla iş adamı Topal'ın çalışma ofisinde düzenlenen tapu takdimi töreninde, şehit Kır'ın kardeşleri Büşra, Ahmet, Mustafa ve annesi Hemra da hazır bulundu.

Kır ailesine hediye edilen rezidansın fotoğraflarının sunumlarla gösterilmesinin ardından, aile üyeleri hazırlanan satış sözleşmelerini imzaladı.

"DAİRENİN BEDELİ ŞEHİDİMİZİN KANIYLA ÖDENMİŞTİR"

Milletvekili Ilıcalı, satış sözleşmesinde yer alan "Dairenin bedeli, TSK mensubu Afrin şehidimiz Teğmen Muhammed Kır'ın kanıyla ödenmiştir." ibaresini okuyunca duygusal anlar yaşandı. Aile fertleri ile törende hazır bulunanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Ilcalı, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Topal'ın kendisini arayarak böyle bir teklifte bulunduğunu ve kendisinin çok duygulandığını ifade eden Ilıcalı, "Şehidimizi geri getiremeyiz ama böyle hayırsever iş adamlarıyla, devletle, milletle yapamayacağımız iş yok. Şehit annesi de bugünün Nene Hatun'u. Allah sizin gibi annelerin sayısını da arttırsın. Bu eve hiçbir eşya getirmeyeceksiniz. Evin eşyalarını Erzurumlular olarak sıfır olarak döşeyeceğiz. İş adamını takdir ve tebrik ediyorum. Böyle hayırsever iş adamlarımızın Allah sayısını arttırsın." dedi.

"YAPTIKLARIMIZ ŞEHİDİMİZİN BİZİM İÇİN YAPTIKLARININ YANINDA BİR HİÇ"

İş adamı Topal ise şehit Teğmen Kır'a rahmet, yakınlarına sabırlar dileyerek, "Bizim yaptığımız, şehidimizin bize yaptıklarının yanında bir hiç. Bizim yaptığımız sadece şehidin ailesinin acısını hafifletmek için bir katkıdır. Asrımızın Nene Hatun'una helalühoş olsun. Gönül rahatlarıyla gönül ferahlığıyla kullanmayı nasip etsin. Buradaki amacımız, bir örnek teşkil edip şehidimizin, vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanında olduğumuzu ifade etmektir." diye konuştu.

Şehidin kardeşi Ahmet Kır da çok büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Allah hiçbir ocağa böyle bir acı düşürmesin. Allah ordumuzu muzaffer etsin." dedi.

Kaynak: AA