Şehirler arası otobüste rahatsızlanan çocuğu yol ortasında bıraktılar

Bursa'da şehirler arası yolcu otobüsünde istifra eden çocuk ile annesini otobüsten indirilip yol ortasında bıraktılar. Fenalaşan 8 yaşındaki küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şehirler arası yolcu otobüsünde istifra eden çocuk ile annesi araçtan indirilip yol ortasında bırakıldı. Fenalaşan 8 yaşındaki küçük çocuk olay yerinden geçen gazeteciler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İSTİFRA EDİNCE OTOBÜSTEN İNDİRİP YOL ORTASINDA BIRAKTILAR



Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Burhaniye’ye seyahat eden Arzu Gündüz’ün (40) küçük oğlu Selahattin Tuna (8), otobüste fenalaşarak istifra etti. Bunun üzerine anne küçük çocuğunun üstünü değiştirmek için muavinden yardım istedi. Otobüste bulunan muavin ise Gündüz’e bir kova su getirerek otobüsü temizlemesini istedi. Arzu önce oğlunun üstünü değiştireceğini söyleyince otobüs şoförü ve muavin, Arzu Gündüz ve iki oğlu Selahattin Tuna ile Şaban Fırat Gündüz’ü (11) otobüsten indirip yol ortasında bıraktı. Sabahın erken saatlerinde yolda kalan aile mağdur olduklarını dile getirdi. Otobüs terminalinde baygın şekilde yatan küçük Tuna’yı gazeteciler hastaneye götürdü. Selahattin Tuna Gündüz’ün tedavi altına alındığı öğrenildi.

''FİRMADAN ŞİKAYETÇİYİM''

Mağdur anne Arzu Gündüz, "Kamil Koç otobüsünde oğlum kusmaya başladı. Muavine ben de temizliğe yardımcı olurum dedim. Bana bir kova su getirdi, çocuğumun elini yüzünü yıkayayım dedim. Çünkü çocuğum hâlâ kusuyordu. İnşallah oğlumun ciddi bir şeyi yoktur. Yazık günah. Acınası bir durumdayız. Eşim beni buradan almaya gelecek. Kamil Koç firmasından da şikayetçiyim. Yazık, başka söyleyecek söz yok" diye konuştu.

Tedavinin ardından baba Gündüz, eşi ve çocuklarını alarak Burhaniye’ye döndü.

Kaynak: Ajanslar