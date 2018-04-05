Sefamerve 6. yılını kutluyor

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sistemine sahip olan firmalardan birkaçı arasında yer alan Sefamerve 6. yaşını kutluyor.

Türkiye'nin en büyük yükseliş gösteren sitelerinden birisi olan Sefamerve bugün itibariyle 6. yılını coşkulu bir şekilde kutluyor. 2012 yılında hizmet vermeye başlayan şirket kısa süre içerisinde Türkiye'nin dev e-ticaret siteleri arasına girmeyi başarmıştı.

Başarılı çalışmaları ile Türkiye'nin yanı sıra Dünya'da da büyük ses getirmeleri ülkemizi temsil eden Sefamerve en başarılı teknoloji firmalarının ve girişimcilerinin belirlendiği Red Herring Global Top 100'e giren, Türkiye'nin ilk e-ticaret sitesi olma özelliğini taşıyor.

Dünya'ya hizmet veriyor!

100'den fazla ülkede 5 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 1.5 milyon çevrimiçi müşteriye sahip olan şirket geçtiğimiz yıl 100 milyon doların üzerine çıkmıştı. Kendi sektöründe rakibinin olmayışı ve global piyasaya açılma imkanı olan Sefamerve açıldığı günden bu güne hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor ve ülkemizin adını farklı ülkelere taşıyor.

6. yılına özel tanıtım videosu hazırlayan Sefamerve videoyu sosyal medya kanallarından takipçileri ile paylaştı

Kendilerini sosyal bir şirket olarak tanıtan yöneticilerin, özellikle sosyal medya platformlarında oldukça aktif oldukları ve önem verdikleri gözler önüne seriliyor. Facebook'ta 5 milyon, Instagram'da ise 2 milyon takipçiye sahip olan Sefamerve, 6. yılında dur durak bilmeden hizmet vermeye devam ediyor.

Ayrıca Sefamerve, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Gurbet Kuşları etkinliğine sponsor olmuş ve Cumhurbaşkanı'ndan tebrik mesajı almıştı.

Kaynak: AjansHaber