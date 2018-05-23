Seda Tripkolic neden gözaltına alındı? Kimdir ve kaç yaşında?

Seda Tripkolic neden gözaltına alındı sorusu internette merak ediliyor. Seda Tripkolic kimdir ve kaç yaşında sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

Seda Tripkolic dün yapılan bir operasyonla gözaltına alındı. Bu olayın ardından insanlar internette Seda Tripkolic neden gözaltına alındı sorusunun yanıtını aramaya başladı. İnternette ve sosyal medyada söylediği şarkılarla geçmişteki yıllarda dikkatleri üzerine çeken Seda Tripkolic'in gözaltına alınması herkesi şaşırttı. Polis tarafından gözaltına alınan Seda Tripkolic'in telefon dolandırıcılığı operasyonu kapsamında alındığı belirtildi. Peki Seda Tripkolic kimdir? Seda Tripkolic ismiyle sosyal medyada ve internette tanınan isim söylediği şarkılarla dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdi insanlar Seda Tripkolic kaç yaşında sorusunun yanıtını merak ediyor. Detaylar haberimizde.

SEDA TRİPKOLİC NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Dün polis tarafından gözaltına alınan Seda Tripkolic internette güne damgasını vurdu. Sosyal medya fenomeni ve söylediği şarkılarla dikkat çeken Seda Tripkolic neden gözaltına alındı? Seda Tripkolic telefon dolandırıcılığı operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Seda S.'nin çete içinde para taşıyacak kuryeleri bulduğu ileri sürülüyor.

ESERYURT'TA GÖZALTINA ALINDI

Klipleri internet üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Seda S. , Seda Tripkolic adıyla tanınıyor. Polis, internet fenomeni Seda S.'nin çete içinde paraları taşıyacak kuryeleri bulduğunu ileri sürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Şanlı Urfa ve İstanbul'da yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Seda S.'nin internet fenomeni olduğu öğrenildi. Sosyal medya üzerinde şarkıları binlerce kez dinlenen Seda S.'nin operasyon kapsamında Esenyurt'ta rezidans dairede gözaltına alındığı belirtildi.

POLİS 2 AYDIR TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPIYORDU

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, daha önce gerçekleştirdiği operasyonlardaki gözaltına alınan kişilerle bağlantılı bir grubun telefon dolandırıcılığı yaptığı yönünde bilgilere ulaştı. 2 ay teknik ve fiziki takip yürütüldü. Yapılan çalışmalara göre çete, hedef kişiyi tespit ederek polis rolünde arıyordu. Kimliklerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını, çalınan altınlar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, eve gönderecekleri ekibe altınları ve paraları vermeleri isteniyordu. İncelemeden sonra altın ve paralarının iade edileceği söyleniyordu. Çete, ikinci yöntem olarak aradıkları kişilere, hesaplarındaki paraların FETÖ tarafından kullanıldığını, paraların inceleneceğini, gönderdikleri ekibe paraları vermeleri isteniyordu. Korkuya kapılan kişiler de paraları gönderilen kuryelere teslim ediyordu.

SEDA TRİPKOLİC KİMDİR?



Gözlerinin Yeşilini Özledim isimli parça ile harika bir çıkış yakalayan sanatçı Seda Tripkolic uzun süredir müzik piyasasında sessizliğini sürdürmektedir. Bir ara Seda Tripkolic öldü mü soruları ile gündemde kalan ve ailesinin kızlarının 10 gündür kayıp olduğunu bildirmeleri ile hayranları uzun süre kendisinde haber alamamıştır. Ancak öldüğü iddiaları asılsızdır. Resmi instagram hesabı ile hayranları ile sıkça görüşmeye devam eden Seda Tripkolic baba tarafından aslen Diyarbakır Ergani’lidir.

Kaynak: AjansHaber