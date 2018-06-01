Seçimlerde oy kullanılacak yerler beli oldu!

YSK, 24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları belirledi. Vatandaşlar, YSK internet sitesinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yurt içinde ikamet ediyorsanız; "Nerede Oy Kullanacağım" sayfasından kendinizin ve aynı hanede oturan yakınlarınızın oy vereceği sandık bilgilerine ulaşabilir, "Seçmen Bilgi Kağıdını" yazdırabilirsiniz.

Oy kullanma saatleri: Tüm yurtta 08.00 – 17.00

Yurt dışında ikamet ediyorsanız"Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

7 - 19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte,7 - 24 Haziran 2018 tarihleri arasında 34 gümrük kapısında oyunuzu kullanabilirsiniz.

Oy kullanma saatleri:

Dış Temsilciliklerde: 09.00 - 21.00

Gümrük Kapılarında: 24 Saat(24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)

Kaynak: Ajanslar