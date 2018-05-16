Seçime kaç gün kaldı? Erken seçim ne zaman? 2018

Seçime kaç gün kaldı sorusunun yanıtı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. 2018 yılı Erken seçim ne zaman sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Seçime kaç gün kaldı sorusunun yanıtı yakın tarihte gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri öncesinde merak edilen konulardan birisi oldu. 2017 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumunda %51.41 ile sandıktan evet çıkması neticesinde Başkanlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 2019 yılında yapmayı plandığı seçim Milliyetçi Hareket Partisi'nin sunduğu önerinin kabul edilmesiyle 2018 yılında yapılacak. Erken seçim ne zaman sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Erken seçim ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

Seçime kaç gün kaldı sorusu 24 Haziran'da yapılacak seçim öncesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıklamıştı. Bugün itibariyle erken seçime tam olarak 39 gün kaldı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ NASIL OLACAK?

24 Haziran 2018’de gerçekleşecek seçimlerde milletvekilleri ve cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Seçimin ilk turunda gösterilen adayların hiçbiri %50 barajını aşamadığı taktirde ikinci turda en çok oyu olan iki aday cumhurbaşkanlığı seçimlerine devam edecek. Seçilen cumhurbaşkanı ise 5 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak.

TÜRKİYE EN SON 16 NİSAN 2017'DE SANDIK BAŞINA GİTMİŞTİ

Süreç içerisinde AK Parti başta olmak üzere tüm siyasi partilerin adımları ve seçim çalışmaları merakla bekleniyor. Türkiye en son 16 Nisan 2017'de 'Anayasa Referandumu' için sandık başına gitmişti. Türkiye, 16 Nisan 2017'deki referandumun ardından bu kez Başkan ve Milletvekilliği seçimi için 434 gün sonra yeniden sandık başına gitmiş olacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



Bir önceki seçimlerde uygulanan genel seçim saati uygulamasına değinmekte fayda var. Doğu illerinde uygulanan prosedür ile batı illerine uygulanan precedür saat farkı dikkate alınarak farklı bir uygulamanın ortaya konulmasına neden olmaktadır. YSK(Yüksek Seçim Kurulu) tarafından geçmiş yıllarda belirlenen saat uygulaması irdelendiği zaman doğru illerinde seçim 07:00'de başlamaktadır. Batı illerinde ise seçim saati 08:00 itibariyle başlamaktadır. YSK seçime yakın bir tarihte resmi olarak oy verme işleminin saat kaçta başlayacağını açıklayacaktır.

Kaynak: AjansHaber