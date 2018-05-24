Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e:" Edepli edebinden susar"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşan seçim öncesi yaptığı açıklamada başkan adayı Dursun Özbek'i hedef aldı ve "Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum. Edepli edebinden susar." dedi.

Galatasaray Kulübünün 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulu öncesi seçim çalışmalarını sürdüren başkan Mustafa Cengiz, üyelerle bir araya geldi.

Mustafa Cengiz, "Biz Galatasaray için hep vardık. Yine varız!" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, yeni dönem için yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurulu aday listesinde yer alan isimleri üyelere takdim etti.

"ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEDİK"

Dünyanın en büyük ve etkin taraftarına sahip olduklarını söyleyen Cengiz, "Bizler şanslı olarak bu kulübün üyeleriyiz ama harçlığını, cebindeki son parasını vererek tribüne gelen taraftardan kendimizi farklı görmedik. Biz yönetimi, onların emaneti olarak taşıyoruz. Allah utandırmadı ve şampiyonluk ipini göğüsledik. Sizlerden o gücü görmeseydik, inan edin hiçbirini başaramazdık." diye konuştu.

"BAZILARI BOŞ KONUŞUYOR"

Başkan Cengiz, seçim sürecinde verilen demeçlere üzeri kapalı olarak yanıt vererek, "Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum. Edepli edebinden susar. Bizim suskunluğumuz, asla haksız olduğumuzdan değil. Biz 360 milyon liraya yakın hasılat elde ettik. Bu sizlerin gücüyle oldu. Bu şampiyonlukta sizlerin emeği, katkısı çok büyük." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından, yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurulu aday listesinde yer alan isimler tek tek sahneye davet edildi. Üyelere tanıtılan isimlerin eğitim ve iş hayatlarıyla ilgili bilgiler de paylaşıldı.