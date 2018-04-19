Seçim günü düğün olur mu? 2018

Erken seçim kararının alınmasıyla birlikte Seçim günü düğün yapılır mı sorusu vatandaşların merakla sorguladığı bir konu oldu. Peki, YSK'nın mevzuatlarına göre seçim günü düğün olur mu? Bu konudaki tüm sorularınızın cevabı haberimizde!

Aşağıdaki kurallara ve seçim yasaklarına uyulmak şartıyla saat 18.00’ den sonra oy birliğine düğün yapılabileceğine karar verilmiştir.

SEÇİM GÜNÜ DÜĞÜN YAPILIR MI?

YSK tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen halkoylaması öncesi açıklanan kararda, seçim günü yasakları ve bu günde düğün yapılıp yapılamayacağına dair detaylara yer verilmişti. İşte o karar:

Oy verme günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar ;

- Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,



- Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceğine karar verildi.

Güncel 18 Nisan 2018 10:54 Hükümetten kritik 'erken seçim' açıklaması!AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim konusunda kritik açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Ajanshaber