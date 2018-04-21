Seçim ekonomiyi nasıl etkileyecek? IMF açıkladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erken yapılmasının ekonomi açısından durumunu IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, "erken seçimle" ilgili açıklama yaptı.



Türkiye ekonomisine yönelik soruları yanıtlayan Thomsen, “Türkiye'de geçen sene kısmen genişlemeci politikalar sayesinde çok güçlü bir büyüme gördük. Ekonomiyi destekleyen politikalar darbe girişiminden sonraki belirsizlik nedeniyle yerindeydi. Politika reaksiyonu bence makuldu” değerlendirmesini yaptı.

Çok güçlü büyümenin aşırı ısınma riskini beraberinde getirdiğine işaret eden Thomsen, Türkiye ekonomisinin şu an potansiyelinin çok üzerinde büyüdüğünü vurguladı.

Thomsen, “Türk ekonomisinin aşırı ısındığına dair açık işaretler görüyoruz. Bunu siz de hedefin oldukça üstünde seyreden enflasyonda ve cari açıkta görebilirsiniz. Bu nedenle, bizim tavsiyemiz para politikasının sıkılaştırılması oldu” dedi.

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınmasına yönelik soruya, “Seçimlerin erken yapılması umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir” yanıtını verdi.

Kuruluş, hafta başında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunda Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4’e yükseltirken, 2019 büyüme beklentisini yüzde 4’e çekmişti. Söz konusu oranlar, ocak ayında güncellenen DEG raporunda yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Ajanslar