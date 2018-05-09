24 Haziran 2018 - Hangi parti ne kadar oy alır?

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde Hangi parti ne kadar oy alır? Son seçim anket sonuçları Ajanshaber.com'da.

Seçim anketi sonuçları 2018 yılında merak edilen konular arasında zirvede yer alıyor. Birçok seçim anketi yapan şirket şimdilerde 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan seçimle ilgili anketler yapmaya başladı. Bu yapılan anketler internette birçok kullanıcı tarafından aranıyor. Vatandaşlar şimdiden seçimde neler olacağını merak ediyor. Son seçim anketinde hangi parti önde? Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla seçime hangi partilerin gireceğini duyurdu. Bu partiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Büyük Birlik Partisi (BBP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Demokrat Parti (DP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), HDP, İP, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi gibi partiler yer alıyor. Vatandaşlar hangi parti ne kadar oy alır sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte seçim anketleriyle ilgili tüm detaylar...

SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2018

Şimdilerde seçim anketi sonuçları 2018 yılı ile ilgili birçok araştırma şirketi araştırma yapıyor. Vatandaşlar ise açıklanan seçim anketlerini merakla takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018Pazar günü gerçekleşeceğini belirtmişti. Yüksek Seçim Kurulu alınan bu kararın ardından seçim takvimine ilişkin çalışmalara başladı. YSK ilk olarak seçime girecek partileri duyurdu. Ardından adayların 100 bin imza toplama işlemi başladı.

HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIR?

24 Haziran seçimlerinden hangi parti ne kadar oy alır sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar hangi partinin anket sonuçlarında önde olduğunu, hangi partinin oy oranında düşüş yaşadığını öğrenmek istiyor. Optimar Araştırma seçime yönelik düzenlediği son anket sonuçlarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; 27 Nisan-2 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 107 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANI MERAK EDİLİYOR

Optimar Araştırma Şirketi 24 Haziran seçimlerie yönelik düzenlediği son anket sonuçlarını duyurdu. Şirketten son olarak yaptığı açıklamada; 27 Nisan-2 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 107 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYU YÜZDE: 52,4

Ankete katılan katılımcılara aynı araştırma içerisinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na oy verir misiniz?" sorusu yönetildi. Kararsızların oyu dağıtılmadan, Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 52,4 olarak belirlendi.

ERDOĞAN'IN ŞAHSİ OYU YÜZDE 51

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir konuyla detaylı bir açıklama yaptı. Daşdemir, "Kararsızlar dağıtılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51. Bu oran 2013 yılından beri yapmış olduğumuz araştırmalardaki Erdoğan'ın yüzde 51-53 arasındaki şahsi oyunu teyid ediyor. Diğer taraftan araştırmaya katılanların da yüzde 9,7'sinin de henüz karar vermediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı için yüzde 9,7'lik kesimin kimden tarafa karar vereceği aradaki farkın kesinleşmesi açısından belirleyici olacak. Yüzde 52,4'lük bir kesim Cumhur ittifakına oy vereceğini belirtirken, yüzde 10,3'lük bir kesimin de kararsız olduğu görülmektedir. 24 Haziran seçimleri parlamento çoğunluğunu elde etmek açısından adayların belirlenmesi, partilerin seçim kampanyaları, parti teşkilatlarının sahadaki aktif çalışması seçimin kaderini belirleyecek" şeklinde konuştu.

CHP TABANI İTTİFAKA KARŞI

Optimar Araştırma yaptığı son araştırmada seçmene önceki seçimlerde oy verdikleri ve oy vermeyi düşündükleri partilerin kurabileceği ittifaka ilişkin beklentileri sordu. 7 Haziran, 1 Kasım ya da 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye oy verdiğini ya da vereceğini belirten katılımcıların yüzde 74’ü HDP, CHP ile ittifak kurmalı şeklinde yanıt verdi.

Aynı şekilde 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde oyunu CHP’den yana kullanmış ya da 24 Haziran seçimlerinde CHP’ye oy vereceğini belirten seçmene de yöneltilen soruya verilen yanıtların oranları ise şöyle oldu:

“CHP, İP ile ittifak kurmalı diyenler yüzde 47,5

HDP ile ittifak kurmalı diyenler; 10,5

SP ile ittifak kurmalı diyenler ise yüzde 3,4"

CHP TABANININ KILIÇDAROĞLU FİKRİ

CHP liderinin izlediği politikadan parti tabanı büyük rahatsızlık duyuyor. Genel merkez yönetimine ve Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağı açıldığı, CHP seçmeni üzerinde yapılan araştırma ve anketlerde net bir şekilde ortaya çıkıyor. Genel başkanın ismi cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ilk sırada yer alıyor ancak yapılan anketlere göre partililerin sadece yüzde 36’sı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor.

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI NASIL?

A&G' Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, erken seçim tartışmalarının başladığı gün elindeki son anket rakamlarını açıkladı. Kamuoyu araştırmalarını seçim sonucu gibi göstermek gerçeği yansıtmaz" diyen Adil Gür, herkesin yaptığı en büyük hatanın referandumla normal seçimi birbirine karıştırması olduğunu belirtti.

SEÇİM ANKETİ NEDEN YAPILIR?

Siyasi anketler genellikle ülkede faaliyet gösteren siyasi partilerin ülkesel formlarının seviyesini ölçümlemek maksatlı yapılan anketlerin başını çektiği bir yöntem olarak söylenebilir. Siyasi anketler ülkenin ve dünyada değişen konjoktürlere göre araştırma şirketlerince tanzim edilenleri vardır. İkisinin de siyasi mantık aynıdır ve genel olarak belirli hedefler konularak yapılırlar. Siyasi anketlerin sorusal yapısı farklılık gösterirken sonuçların analizleri de farklılık gösterir. Siyasi anketler siyasi partiler tarafından alacakları seçim sonuçları için düzenlenirken bazen de araştırma şirketlerince yapılarak kamu oyuna bilgi aktarmak amaçlı olarak yapılırlar. Genel yapılanmaları oyunuzu kime vereceksiniz şeklide yapılırken bazen en çok güvenilen lider ya da politikacı gibi tek soru üzerine yapılabileceği gibi bazen de ülkede meydana gelen değişik politik beklentiler yada ekonomik faaliyetlerde halkın durumunu ölçmek ve değerlendirmek amaçlı yapılırlar. En temel özellikleri ise ülkenin tamamında uygulabilir denek seçimleri ile yapılarak hem bölgesel sonuçlara göre değerlendirme imkanı vermeleri hem de ülkenin geneli konusunda sonuçlar vermesi mantığı üzerine yapılanan sorulardan oluşmasıdır. Burada ürün seçimi yada yapılacak saha konuşlandırmaları anketin düzenleyicileri açısından farklılık gösterse de temel sonuç alma yorumları kendine has algılama metodları ile yorumlanırlar.

SEÇİM ANKETİNİN SORULARI NASIL OLUR?

Örnek olarak bir seçim anketi soruları sorup cevap alternatiflerini şöyle sunabiliriz:

Soru: Seçimde hangi partiye oy verecekseniz a partisi b partisi c partisi

Soru: Geçtiğimiz seçimde hangi partiye oy verdiniz a partisi b partisi c partisi

Soru: Oy vereceğiniz partiye neden oy vereceksiniz

a- Parti politikalarına inanıyoru

b- Parti genel başkanına inanıyorum

c- Parti genel başkanının sözleri hoşuma gidiyor

d- Ülkeyi mevcut sıkıntılardan kurtaracak olduğuna inandığım için

e- Vb gibi

Seçmen profili belirlenmesi için ise

a- Yaşınız

b- Eğitimiz okur yazar ilkokul lise üniversite

c- Aylık geliriniz

d- Çocuk sayınız

e- Evin gelirini kaç kişi temin ediyor

f- Aylık geliriniz ne kadar

g- mesleğiniz, kaç para kazanıyorsunuz, kışın ısınmak için ne tip kaynak kullanıyorsunuz, otomobiliniz var mı?

h- vb buna benzer içeriği yada detayları arttırılmış sorular eklenebilir.

Son anket sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran seçimleri için son anketler neyi gösteriyor? Erken seçim öncesi son anket sonuçlarına göre hangi parti önde? soruların yanıtları merak konusu oldu. Erken seçimler yaklaşırken vatandaş kısa süre içinde oy vereceği partiyi ya da ittifakı seçmek zorunda kalacak. Bu seçimler Türkiye tarihinde bir ilk olacak, hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri seçilecek bunun yanında seçimde ittifak sistemi de uygulanacak. Rekabet halinde olan Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları ne durumda? Optimar düzenlediği son anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51’i Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini belirtti. Optimar Araştırma 24 Haziran seçime yönelik düzenlediği son anket sonuçlarını duyurdu.

Kaynak: AjansHaber