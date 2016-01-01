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Video / Gündem / Şebnem Bursalı'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru
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Gündem 10 Nisan 2018 - 09:30
A Haber'e konuk olan Şebnem Bursalı, Kılıçdaroğlu'nun sınıra giden sanatçılar için "Reziller" dediğini hatırlatarak CHP'li milletvekillerinin terörist cenazelerine taziye ziyaretini hatırlattı.