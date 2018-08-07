Savunma Sanayisinde 13,5 milyarlık proje görüşüldü

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin ilk toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması ve İHA sistemlerine yönelik projeler ele alındı.

YENİ KARARLAR ALINDI

Toplantıda yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.05'te sona erdi.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yer aldı.

Kaynak: AA