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14 Eylül 2018 07:13 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2018 08:08

Savunma Bakanlığı ile Teknoloji Bakanlığı'na atama

Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Savunma Bakanlığı ile Teknoloji Bakanlığı'na atama

Görevden almalar ve yapılan atamalarla ilgili karar açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki atama ve görevden almalar gerçekleşti.

DURDALI VE KALMIŞ ATANDI

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci görevden alındı, Ekinci'den boşalan göreve, Bilal Durdalı atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürü Erbil Kalmış da 3 sayıLı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci maddesi gereğince görevden alındı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TeknolojiCumhurbaşkanlığı


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