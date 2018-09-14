Savunma Bakanlığı ile Teknoloji Bakanlığı'na atama

Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Görevden almalar ve yapılan atamalarla ilgili karar açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki atama ve görevden almalar gerçekleşti.

DURDALI VE KALMIŞ ATANDI



Buna göre, Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci görevden alındı, Ekinci'den boşalan göreve, Bilal Durdalı atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürü Erbil Kalmış da 3 sayıLı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci maddesi gereğince görevden alındı.

Kaynak: Ajanslar