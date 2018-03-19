Savcı, Mehmetçik Vakfına bağışı şart koştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Çınar, hakkında dava açılan kişiyle Mehmetçik Vakfına bağış yapması şartıyla uzlaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Reşit Tufan Çınar, dava açılan kişi hakkındaki şikayetinden Mehmetçik Vakfına bağış yapması şartıyla vazgeçti.

Cumhuriyet Savcısı Çınar ile kimliği açıklanmayan kişinin tartışması dava konusu oldu.

Savcı Çınar'ın şikayeti üzerine bu kişi hakkında "basit tehdit" ve "iş yeri dokunulmazlığının ihlali"nden açılan davada, suçun uzlaştırma hükümleri kapsamında olması dolayısıyla Fethiye Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'nca uzlaştırma süreci başlatıldı.

Savcı Çınar'ın talebi üzerine bu kişinin Mehmetçik Vakfına bağış yapması karşılığında taraflar uzlaştı.

Çınar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türk yargı sisteminin kamuya hizmet verdiğini, amacın vatandaşların hukuk içinde huzurlu yaşamalarını sağlamak olduğunu bildirdi.

Türk adalet sisteminde onarıcı adalet anlayışının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini, uzlaşmanın milli kültür ve geleneklerin temel parçalarından biri olduğuna dikkati çeken Çınar, "Uzlaşma ile mahkemeler önünde birikmiş davalar, ceza adalet sistemi dışına çıkılarak da çözülebiliyor. Böylece ceza mahkemelerinin iş yükü de azalıyor. Uzlaşma, mağdura, faile ve kamuya yararlar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çınar, kendisi ve tüm yargı mensuplarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve gazi olan Mehmetçik'e destek sağlama düşüncesinde olduğunu vurguladı.