Savcı Kiraz soruşturmasında bir kişi daha yakalandı

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, DHKP/C’li teröristlere silahı temin ettiği ileri sürülen bir kişi yakalandı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. DHKP/C'li teröristlere silah temin ettiği ileri sürülen 1 avukat gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DE YAKALANDI

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makamında iki yıl önce şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. DHKP/C'li teröristlere silahı temin ettiği ileri sürülen avukat M.C., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah 05.00 sıralarında Şişli'de bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüpheli avukatın sorgulandığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar