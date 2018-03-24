Savaşın Fitili Ateşlendi

Çin ile ABD arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi

Dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının fitili, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı genelgeyle ateşlendi. İki büyük ekonomi kendi çıkarlarını koruma konusunda kararlılık gösterirken, böyle bir ticaret savaşının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor. Bir yanda ABD tarafı, Çin'e karşı ticaret savaşında 60 milyar dolarlık vergi genelgesini hayata geçirirken, diğer yandan 1,2 trilyon tutarında dolar tahvilini elinde bulunduran Çin, misillemede sonuna kadar gideceğini bildiriyor. Genelgenin yürürlüğe gireceği 45 günlük süre zarfında, iki tarafın karşılıklı hamleleri ve yapacağı pazarlıkların sonucu merakla bekleniyor.

Kaynak: AA