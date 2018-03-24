Şaşkına çeviren 'çiftlik bank' anketi
Ankete katılanların %90.7’si çiftlik bank mağduriyetlerinin son bulacağına inanmıyor.
Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Suat Kolukırık koordinatörlüğünde AREDA Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen ''Çiftlik Bank'' anketi kısa yoldan para kazanma çabalarına ilişkin önemli veriler ortaya koAnkete katılanların %90.7’si çiftlik bank mağduriyetlerinin son bulacağına inanmıyor.
Gündem24 Mart 2018 09:35Çiftlik Bank Komedisi! Parayı İade Etti Ama...'Çiftlik Bank'tan aldığım 200 bin lirayı devlete iade etmek istiyorum' demişti ve parayı iade etti. Ancak başı hala dertten kurtulmadı.