Son Dakika!
24 Mart 2018 14:47 | Son Güncelleme: 24 Mart 2018 15:11

Şaşkına çeviren 'çiftlik bank' anketi

Ankete katılanların %90.7’si çiftlik bank mağduriyetlerinin son bulacağına inanmıyor.

Şaşkına çeviren 'çiftlik bank' anketi

Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Suat Kolukırık koordinatörlüğünde AREDA Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen ''Çiftlik Bank'' anketi kısa yoldan para kazanma çabalarına ilişkin önemli veriler ortaya koAnkete katılanların %90.7’si çiftlik bank mağduriyetlerinin son bulacağına inanmıyor.

Çiftlik Bank Komedisi! Parayı İade Etti Ama...Gündem24 Mart 2018 09:35Çiftlik Bank Komedisi! Parayı İade Etti Ama...'Çiftlik Bank'tan aldığım 200 bin lirayı devlete iade etmek istiyorum' demişti ve parayı iade etti. Ancak başı hala dertten kurtulmadı.

 

 

Etiketler: Çiflik Bank


0Yorum Yap