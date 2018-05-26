Şaşırtan buluşma: Ayrılamıyorlar!

Kim Jong-un ile Moon Jae-in bugün ikinci kez, bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da düzenlenmesi planlanan zirveyi önce ertelemesi, ardından da görüşmeye yine yeşil ışık yakması sonrası durum belirsizliğini korurken Kore Yarımadası'ndan sürpriz bir görüşme haberi geldi.



Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Kuzey Kore lider Kim Jong-un'un yine sınırdaki Panmunjom köyünde ama bu sefer sınırın kuzey tarafında bir araya geldiği açıklandı.Güney Kore Devlet Başkanlığı'nda göre yerel saatle öğleden sonra gerçekleşen zirvede Kuzey Kore ve ABD arasındaki olası bir görüşmeyle ilgili fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Moon, Kim'le yaptığı 2 saatlik zirvenin sonuçlarını ise yine yerel saate göre yarın sabah açıklayacak.

DAHA ÖNCE SINIRIN GÜNEYİNDE BULUŞMUŞLARDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Sınırın güney tarafında buluşan iki lider, "80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış devrinin açıldığını resmen ilan eder"demişlerdi.

Hatta bu tarihi buluşma sonrasında jest olarak Kuzey Kore, Güney Kore ile aynı saat dilimine geçmişti.

Kaynak: Ajanslar