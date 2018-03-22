Sarkozy gözaltına alınmasına isyan etti

Fransa'nın usulsüz bağış suçlamasıyla gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy isnat edilen suçlamalara ilişkin isyan etti.

Hakkında, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, polis sorgusunda 'bu karalamaların, hayatını cehenneme çevirdiğini' söyledi.



"HAYATIMI CEHENNEME ÇEVİRDİ"

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı, polis suçlamaları nedeniyle hayatının cehenneme çevrildiğini, dünyasının adeta yıkıldığını belirtti.



2007 SEÇİM KAMPANYASI İNCELENİYOR

Nicolas Sarkozy'nin 2007 yılında gerçekleştirdiği seçim kampanyasında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'den aldığı usulsüz bağış ve yolsuzluk nedeniyle takibe alındığı açıklanmıştı.

Sarkozy'nin hakkında daha önce bu iddialar da gündeme gelmiş, 22 milyon euro bağış harcaması yapılabilecek yerde 55 milyonluk harcama faturasının ortaya çıkması, soruşturmalara neden olarak görülüyor.

Kaynak: ajanslar