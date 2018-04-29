Sarkisyan'ın gitmesi yetmedi!

Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın protestolar üzerine görevini bırakmasıyla halk Erivan'daki gösterilere iki gün ara vermeye karar vermişti ki muhalif isim Nikol Pashinyan Gyumri'de gösteri organize ederek 10 bin kişiyi sokaklara indirdi.

Başbakan olmak istediğini duyuran Pashinyan başka hiçbir adayı desteklemeyeceğini ve sistemde köklü değişiklik gerçekleşene kadar da sokak protestolarını sonlandırmayacağını açıkladı ve başbakan olduğu takdirde sistemde köklü değişiklik sözü verdi.

Yeni başbakan 1 Mayıs'ta parlamentosa belirlenecek. Şimdilik Karen Karapetyan geçici olarak Başbakanlık görevini yürütüyor. Pashinyan Karapetyan'a görevi problemsiz şekilde devretme ve Sarkisyan'ın düştüğü hatalara düşmeme çağrısı yaptı.



Ermeni iş adamı Ruben Petrosian:

"Nikol Pashinyan'ı beğeniyoruz çünkü özgürce düşünebilen biri. Varolan krizi çözebileceği konusunda umutluyuz. Bu adam Ermenistan'da bir devrim gerçekleştirebilir ve onurlu bir başbakan olabilir."

Universite Öürencisi Aleksandr Khachatryan:

"Bu bir mücadele, rejime karşı barışçıl bir mücadele. Kavgamız spesifik bir kişiye karşı değil. Eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'a karşı değil. Toplumu ve ekonomiyi bozmuş olan sisteme karşı bir kavga bu."

Euronews muhabiri Apostolos Staikos:

"Ermenistan içinde ve dışında birçokları Serj Sarkisyan'In görevi bırakmasının protestoları sonlandıracağını düşünüyordu. Ne var ki vatandaşlar sokakta kalmaya devam etti ve sistem değişikliği talep ediyorlar. Bu mücadelenin ülkelerinin geleceğini şekillendireceğini umut ediyorlar."

Kaynak: Ajanslar