Sarıyer'de halk otobüsü devrildi!

Sarıyer'de halk otobüsü devrildi, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sarıyer'de bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak’ta meydana geldi. Maslak istikametine seyir halinde olan Otobüs A.Ş’ye bağlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Bariyerleri yıkan otobüs 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı.



Otobüsün boş olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaynak: Ajanslar