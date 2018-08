Sarıyer'de bir kişi atla birlikte denize düştü

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir kişi atla birlikte denize düştü. Düşen şahıs denizden kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye atı kurtarmak için operasyon başlattı.

Sarıyer Haydar Aliyev parkında binicisinin üzerinde olduğu at bilinmeyen bir nedenden denize düştü.

Şahıs denizden kendi imkanlarıyla kurtulurken, at sığ olan denizde mahsur kaldı.

AT BİR KEZ DAHA DENİZE DÜŞTÜ

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaları kıyı emniyeti botu da eşlik etti.



Halata bağlanan at kurtarılmak istenirken, bir kez daha denize düştü.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Bir süre suda kaybolan at ardından kendi imkanlarıyla sığ yere yeniden yüzdü.

İtfaiye ekipleri başarısız ilk denemenin ardından at yeniden halata bağlandı. At ikinci denemede kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu. Karaya ayak basan at güçlükle sakinleştirildi.

Kaynak: Ajanslar