Sarıyer'de at kurtarma operasyonu ekipleri çok uğraştırdı!

Kireçburnu Sahili'nde meydana gelen olayda, atıyla birlikte gezen Ersin isimli kişi atın huysuzlanması üzerine kontrolünü kaybetti. Ersin ve at birlikte denize düştü.

Kireçburnu Sahili'nde meydana gelen olayda, atıyla birlikte gezen Ersin isimli kişi atın huysuzlanması üzerine kontrolünü kaybetti. Ersin ve at birlikte denize düştü.

VİNÇ İLE DENİZDEN ÇIKARILDI



Ersin, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye çağırıldı.

2 itfaiye eri suya girerek atı muhafaza etti. Bu sırada gelen vince bağlanan at yukarı çekildi. Ancak at çırpınmaya başlayınca iplerden kurtularak yeniden denize düştü. Tekrar bağlanan at vinç yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.





Kaynak: DHA