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Video / Gündem / Sarıklı vatandaşa çirkin saldırı
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Gündem 03 Nisan 2018 - 10:59
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir kadın giyim kıyafetinden dolayı sarıklı bir vatandaşa sözlü tacizde bulundu.