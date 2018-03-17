Fenerbahçe Galatasaray'a karşı sağladığı büyük üstünlükle Dünya listelerinde zirvede
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı bugüne kadar 146 kez mağlup ederken, 123 karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla ezeli rakibinden tam 23 galibiyet daha fazla almayı başardı.
EZELİ RAKİPLER ARASINDA EN BÜYÜK FARK
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı bugüne kadar 146 kez mağlup ederken, 123 karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla ezeli rakibinden tam 23 galibiyet daha fazla almayı başardı.
Dünya derbilerindeki rekabet dikkate alındığında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a sağladığı üstünlüğe yaklaşabilen tek takım Manchester United oldu. Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'e karşı oynadığı maçlarda 73 kez kazanırken, rakibinden tam 22 kez daha fazla galibiyet sayısına ulaşmış oldu.
Roma ile Lazio arasındaki ezeli rekabette de, Roma'nın rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Roma, mavi-beyazlı ezeli rakibinden 18 maç daha fazla kazanmayı başardı.
İşte dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen maçlarda, ezeli rakiplerin birbirlerine karşı olan üstünlükleri;
Fenerbahçe 146
Galatasaray 123
FARK 23
Man. United 73
Man. City 51
FARK 22
Roma 70
Lazio 52
FARK 18
Barcelona 112
Real Madrid 99
FARK 13
Boca Juniors 133
River Plate 120
FARK 13
Arsenal 75
Chelsea 63
FARK 12
Schalke 58
B. Dortmund 51
FARK 7
Rangers159
Celtic 153
FARK 6
Inter 78
AC Milan 76
FARK 2
Palmeiras 125
Corinthians 124
FARK 1