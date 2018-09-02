Şarbona yakalanan kişi yaşadıklarını anlattı

Hastanelere şarbon şüphesi ile başvuran vatandaşlardan biri olan, İzmit'e gittikten sonra bacağında çıkan yara nedeniyle doktora başvuran Onur Ayan yaşadıklarını anlattı.

İşyeri hekiminin şarbon olabileceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı bilgisini paylaşan Ayan, doktorların ilk andan itibaren olayın üzerinde hassasiyetle durduğunu anlattı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şarbon şüphesiyle yatanlardan bir tanesi olan Ayan, şunları söyledi:

KIZARIKLIK GİTTİKÇE ARTTI

"Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı.

İşyeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi.

Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne sevk edildim sonrasında."

ÇOĞUNLUK TEMAS SEBEBİYLE HASTANEDE



Hastanede kendisiyle aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen Ayan, aynı serviste yatan bir kişinin de kasap olduğunu açıkladı.

Ayan ayrıca bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin et ile temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.

Kaynak: Ajanslar