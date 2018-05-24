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Saray'da eltiler düellosu: Küçük gelinden zeytin dalı

Saray'da eltiler düellosu: Küçük gelinden zeytin dalı

Bu iki kadının ortak özellikleri ise ikisinin de İngiliz kraliyet ailesine gelin gitmesi, ikisinin de sıradan ailelerden gelip modern çağların Külkedisi masalı kahramanı olması. Peki aralarında bu kadar benzerlik varken Kate Middleton ile Meghan Markle'ın arası nasıl? İki elti birbirleriyle geçinebiliyor mu? Basına yansıyan rekabet iddiaları doğru mu, yoksa abartılı mı? İşte cevaplar...
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Yaşam 24 Mayıs 2018 - 10:20

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