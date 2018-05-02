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02 Mayıs 2018 19:24 | Son Güncelleme: 02 Mayıs 2018 19:29

Direksiyonda kalp krizi geçirince şarampole yuvarlandı

Düzce'de sürücüsü direksiyonda kalp krizi geçiren midibüs, şarampole devrildi.

Direksiyonda kalp krizi geçirince şarampole yuvarlandı

Alınan bilgiye göre, Orhan Aydın (66) idaresindeki 81 BV 061 plakalı midibüs, Kaynaşlı ilçesi D-100 Karayolu yan yolunda, sürücüsünün direksiyonda kalp krizi geçirmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi. 

Kazada, Aydın'ı midibüste hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı bölgeye yakın özel bir hastaneye kaldırdı. 

Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Öte yandan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüste inceleme yaparak yanma ihtimaline karşı çalışma yaptı. 


Kaynak: AA

Etiketler: Düzcekalp krizi


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