Sapık öğretmeni öğrencisi ifşa etti!

İstanbul Bayrampaşa’da 12 yaşındaki kız öğrencisine istismarda bulunan Türkçe öğretmeni Kemal D.’ye, 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İstanbul Bayrampaşa’da 12 yaşındaki kız öğrencisine istismarda bulunan Türkçe öğretmeni Kemal D.’ye, 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İstanbul Bayrampaşa'da geçen yıl, 12 yaşındaki kız öğrencisine istismarda bulunduğu iddia edilen Türkçe öğretmeni Kemal D. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ardından Kemal D. tutuklandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mağdurenin ve bir arkadaşının ortak sınava girdiği, bu sırada arka sırada oturan mağdurenin öğretmeni tarafından yardım bahanesiyle istismara uğradığı anlatıldı.

ÖN SIRADA OTURAN ÖĞRENCİNİN İFADESİ

Ön sırada oturan öğrenci de ifadesinde daha önce Kemal D.'nin mağdur öğrenciye yönelik istismarı bildiği için ara ara kalemi yere atarak onlara baktığını ve gördüğünü söyledi. Tanık öğrenci sınavdan kendisinin 70 aldığını, mağdur öğrencinin ise 100 aldığını, bunun mağdur öğrenciye yardım etmesinden dolayı olduğunu belirtti. İddiaları reddeden Kemal D. 'cebir ve şiddet kullanarak çocuğun istismar suçlamalarıyla 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kaynak: Ajanslar