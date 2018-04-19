Sansasyonel Alman gazeteciden 24 Haziran yorumu!

Alman medyasının tabu haline getirdiği bir çok konuda karşı görüşte yer alan, Almanya’nın en sansasyonel gazetecilerinden Martin Lejeune, tweetleriyle yine dikkatleri üzerine topladı!

Die Tageszeitung, Frankfurter Rundschau, Junge Welt, Neues Deutschland gibi gazetelere yazdığı makale ve haberlerle dikkatleri üzerine çeken Lejeune, akıntıya karşı kürek çeken bir isim.

NEDEN AKINTIYA KARŞI KÜREK ÇEKİYOR?



Lejeun'in merkez medyaya aykırı çizgisinin en önemli noktalarını şu fikirleri oluşturuyor:

- İsrail'i açıkça kınıyor.

- Hamas'ı açıkça destekliyor.

- Gazze'yi anlatırken konuyla arasına mesafe koymuyor.

- Suriye meselesinde açıkça İslamcılardan yana tavır alıyor.

- Siyonist işgal kurbanı Filistinliler için Berlin'de bir Nakba anıtının dikilmesini talep ediyor.

- Hitler rejiminin 2. Dünya Savaşı yıllarında Yahudilere ettiği zulmün günümüzde İsrail'in Filistinlilere ettiği zulmü gölgelemek için kullanılmasına isyan ediyor.

- Almanya hükümetinin İsrail'e silah satarak Filistinlilerin kanına girdiğini söylüyuor.

- Max Blumenthal ve David Sheen gibi İsrail karşıtı Yahudi gazetecilerle yakın irtibatı var.

- Facebook sayfasındaki bir yazısında, Arapların da Sami ırkından olduğunu hatırlatıp, günümüzdeki “antisemit”lik sorununun Yahudilere değil Araplara düşmanlıktan ibaret olduğunu söylüyor.

LEJEUN İÇİN ANTİSEMİT DİYORLAR

Martin Lejeun, bu görüşleri sebebiyle antisemit olmakla suçlanıyor.

2016'da MÜSLÜMAN OLMUŞTU!

7 Temmuz 1980'de Hannover'de dünyaya gelen Martin Lejeune, Ramazan Bayramı sabahı Berlin'de bir camide Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmuştu.

İŞTE SANSASYONEL GAZETECİDEN SANSASYONEL TWEETLER:

Kaynak: Ajanshaber