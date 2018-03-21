Şanlurfa'da FETÖ/PDY Operasyonu

Birecik ilçesinde, İçişleri Bakanlığından ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığından ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan Yusuf E'nin, Kural Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA