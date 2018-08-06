Şanlıurfa'daki feci kaza'da AK Partili vekilin amcası hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırın 4 araca çarptığı kazada yaşamını yitiren Sabri Yıldız'ın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcası olduğu belirlendi.

İpekyolu Caddesi'ndeki kazada yaralanan ve kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sabri Yıldız'ın (60), AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcası olduğu ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri devam eden Yıldız'ın, yarın Suruç ilçesinin Yoğurtçular Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

SABRİ YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ



İpekyolu Caddesi'nde ters yöne giren 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, karşı yönden gelen 48 V 1336, 63 BC 453, 34 PDE 87 ve 34 PR 2843 plakalı araçlara çarparak devrilmişti.

Güncel 06 Ağustos 2018 13:26 Görenler dehşete düştü: Şanlıurfa'da trafik dehşeti! Şanlurfa'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, seyir halindeki 4 araca çarptıktan sonra yan yatarak durabildi.

Kazada yaralanan Sabri Yıldız, Müslüm Dal, Mehmet Halil Turan, Abdullah Samak 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmış, Yıldız Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Öte yandan, milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran'da AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda da ağabeyi Mehmet Yıldız'ı kaybetmişti.

Kaynak: Ajanslar