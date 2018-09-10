Şanlıurfa'da vahşet: Ailesinin gözleri önünde öldürüldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Mehmet Çatanak, husumetli olduğu bir yakını tarafından eşi ve çocuklarının gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı.

Harran ilçe merkezindeki PTT şubesi önünde önceki gün iddiaya göre, çarşıda alışveriş yapan Mehmet Çatanak, park ettiği otomobilinin yanına geldiği sırada arkasından yaklaşan husumetlisi, Çatanak’ı eşi ve çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak ağır yaralayıp kaçtı.

EŞİ VE ÇOCUKLARI ŞOKA GİRDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda iki otomobil arasında yere yığılarak, kanlar içerisinde kalan Mehmet Çatanak’ın otomobilde bulunan eşi ve çocukları şoka girerek, çevredekilerden yardım istemesi görüntülere yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet Çatanak’ın cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar