Şanlıurfa'da Suriyeli kız kardeşler boğularak can verdi

Şanlıurfa'da iki Suriyeli kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Kobani'den kaçıp Şanlıurfa'da yaşamlarını sürdüren ailenin, 10 yaşındaki kızları kovayla su almak istediği kanala düştü. Ayağa kayarak suya düşen kardeşini kurtarmak isteyen 16 yaşındaki ablası kanala atladı. Suda çırpınan iki kardeş, kısa bir sonra gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye intikal eden sualtı ekipleri, belli bir zaman sonra iki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler ilk önce Bozova Devlet Hastanesine, oradan da otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Ajanslar