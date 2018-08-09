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09 Ağustos 2018 13:28 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018 13:31

Şanlıurfa'da kaza: 7 kişi yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi'nde minibüs, karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kaza: 7 kişi yaralı

Şanlıurfa'da dün gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Minibüs karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kaza anında araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastanelere kaldırıldılar. Tedavileri devam edilen yaralıların sağlık durumları iyi gittiği öğrenildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: 7 yaralıŞanlıurfakaza


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