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04 Eylül 2018 15:06 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2018 15:11

Şanlıurfa'da kaynar su kazanına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, Suriyeli bir çocuk kaynar su dolu kazanına düştü. Kazana düşen hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kaynar su kazanına düşen çocuk hayatını kaybetti

Harran ilçesinin Tahılalan Mahallesi'nde ikamet  eden Suriyeli anne Fatma Seleme, evinin bahçesindeki ocakta bulunan kazanda su  kaynattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada ailenin 2 yaşındaki oğlu Ahmet Seleme, dengesini kaybederek  kazana düştü.

Üçüncü derecede yanığa maruz kalan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri  tarafından ŞanlıurfaEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım  ünitesinde tedavi altına alınan Suriyeli çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından babası  Mustafa Seleme'ye teslim edilen küçük çocuğun cenazesi Tahılalan Mezarlığı'nda  toprağa verildi.


Kaynak: Ajanslar

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