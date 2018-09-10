Şanlıurfa'da eşi ve çocuklarının gözleri önünde cinayete kurban gitti

Şanlıurfa'da, husumetli olduğu bir yakınının silahlı saldırısıyla yaşamını yitiren Mehmet Çatanak’ın vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Harran ilçe merkezindeki PTT şubesi önünde önceki gün iddiaya göre, çarşıda alışveriş yapan Mehmet Çatanak, park ettiği otomobilinin yanına geldiği sırada arkasından yaklaşan husumetlisi, Çatanak’ı eşi ve çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak ağır yaralayıp kaçtı.

EŞİ VE ÇOCUKLARI ŞOKA GİRDİ





Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda iki otomobil arasında yere yığılarak, kanlar içerisinde kalan Mehmet Çatanak’ın otomobilde bulunan eşi ve çocukları şoka girerek, çevredekilerden yardım istemesi görüntülere yansıdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet Çatanak’ın cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar