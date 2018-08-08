Şanlıurfa'da çocuğu kemerle döven cani serbest bırakıldı
Şanlıurfa'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi elindeki kemerle bir çocuğa vurduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı. Bu şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
SERBEST BIRAKILDI
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde elindeki bez parçasıyla bir çocuğa vurduğu anın görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Y.B. dün evinde gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Ajanslar