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08 Ağustos 2018 18:09 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2018 18:16

Şanlıurfa'da çocuğu kemerle döven cani serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi elindeki kemerle bir çocuğa vurduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı. Bu şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da çocuğu kemerle döven cani serbest bırakıldı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SERBEST BIRAKILDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde elindeki bez parçasıyla bir çocuğa vurduğu anın görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Y.B. dün evinde gözaltına alınmıştı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Şanlıurfa


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