Şanlıurfa'da boş arazide İHA parçaları bulundu

Valilik:"Metal parçaların olduğu alanın yaklaşık 1 kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır"

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde boş arazide, insansız hava aracı (İHA) parçaları bulundu.

Kırsaldaki Akçamescit Mahallesi'nde araziye bir cismin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede incelemede bulundu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın araştırıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili adli ve idari incelemenin devam ettiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında çıkan 'Savaş uçağının yakıt tankı Şanlıurfa'da boş araziye düştü' başlıklı haberler üzerine açıklama yapma gereği görülmüştür. Hilvan ilçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10 Nisan tarihli bildirimleri üzerine menşei henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracına ait olduğu değerlendirilen metal parçaların olduğu alanın yaklaşık 1 kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır."

Kaynak: AA