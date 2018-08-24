Şanlıurfa Göbeklitepe'de korkutan yangın çıktı

Şanlıurfa'da bulunan ve dünya çapında bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'de yangın çıktı. Haliliye ilçesi Atatürk Ormanlık alanındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da bulunan ve dünya çapında bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'de yangın çıktı.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dünyanın bilinen en eski tapınaklarından Göbeklitepe Arkeolojik Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Haliliye ilçesi Atatürk Ormanlık alanındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Ajanslar