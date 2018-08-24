Şanlıurfa Göbeklitepe'de korkutan yangın çıktı
Şanlıurfa'da bulunan ve dünya çapında bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'de yangın çıktı. Haliliye ilçesi Atatürk Ormanlık alanındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa'da bulunan ve dünya çapında bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'de yangın çıktı.
YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Dünyanın bilinen en eski tapınaklarından Göbeklitepe Arkeolojik Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Haliliye ilçesi Atatürk Ormanlık alanındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Ajanslar