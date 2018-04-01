Şanlıurfa Emniyeti'nde yoğun mesai

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin güvenliği ve huzuru için bir dizi operasyonlar gerçekleştirdi.

YASADIŞI BAHİS OPERASYONU



Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da operasyona ilişkin şu bilgiler verildi;

Yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 6 kişi ve yasadışı bahis oynadığı tespit edilen 2 şahıs tarafımızca yakalanarak gerekli adli ve idari işlemler amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir.

Yapılan operasyonda toplam;

•2 adet dizüstü bilgisayar,

•3 adet masaüstü bilgisayar kasasından sökülen harddisk,

•24 adet yasadışı bahis kuponu,

•1 adet küçük özel kupon yazıcısı ve yasadışı bahis oynatmak suretiyle kazanıldığı tespit edilen 1970 TL para ele geçirilerek mahkeme kararı gereği El konulmuştur.'' denildi.



İNŞAAT ALETLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Olay yeri ve çevresinde yapılan güvenlik kamerası sorgularında tespit edilen M.H.B ve M.Ç isimli şahıslar gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahısların çaldıkları inşaat aletlerini, İ.U isimli şahısa sattıkları belirlendi. İ.U isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada çalıntı inşaat aletleri ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

M.H.B, M.Ç ve İ.U isimli şahısların adli tahkikatının devam ettiği öğrenildi.



HUZUR UYGULAMASI

86 ekip 566 polisle sahaya inen Şanlıurfa emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 4 bin 121 şahsı sorguladı ve 533 araçta arama yaptı.

İki şahsa 6136 sayılı kanuna aykırı hareket etmekten işlem yapıldı ve 2 adette sustalı bıçak ele geçirildi



ESRAR OPERASYONU

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinin girişinde durdurulan Ford Transit marka minibüsten, 45 paket halinde 160 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayda 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Ajanslar