''Sanayicilere 1.2 milyar TL destek sağlayacak program başlatıldı''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamada "Sanayicilere 1.2 milyar TL destek sağlayacak program başlatıldı" ifadesi kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilere yönelik 1.2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuklarını söyledi.



Sanayicilere yönelik destek paketindeki detayları açıklayan Bakan Varank 1.2 milyar lira destek sağlamayı öngören programın başlatıldığını duyurdu.

PROJELER DESTEKLENECEK

Bakan Varank, "1 Ağustos itibarıyla sanayi destekleri için açılan çağrıya başvuracak projelere 200 milyon lira bütçe ayrıldı" dedi.

Varank, "TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak, katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar