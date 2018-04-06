Sanatçıların 'Afrin' gerilimi

Mehmetçik'e destek olmaya giden sanatçılar, CHP ve HDP'nin hedefi oldu. Moral ziyaretiyle ilgili tartışmalar, sanat dünyasında da alevlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberlerindeki sanatçı ve sporcularla Hatay'a giderek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimize destek vermişti.

Mehmetçik'e desteğe giden sanatçıların arasında yer almayan Demet Akalın, Twitter hesabından kendisinin davet edilmediğini yazdı.

"YUSUF YUSUF EDENLER GİDEMEDİ"

Bu sözlere cevap veren İbrahim Tatlıses, herkese davetiye gittiğini, "yusuf yusuf edenlerin" destek ziyaretine gelmediğini söyledi.

Tatlıses'in bu sözleri Demet Akalın'ı kızdırdı.

"ÇOCUKLARINIZI ASKERE GÖNDERİN"

Twitter hesabından Tatlıses'e sert bir dille cevap veren ünlü şarkıcı, "Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor! Bana yusuf yusuf diyen İbrahim Tatlıses! Yazık!!! Siz de gönderin çocuklarınızı, hepiniz gönderin hadi bakalım!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar